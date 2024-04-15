Samsun'da asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar Canik ilçesinde asker eğlencesinde karşılaştıkları 19 yaşındaki Ramazan Çubuk’u sokak ortasında darbedip bıçaklayan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

DHA

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Ramazan Çubuk ile aralarında husumet bulunan Ö.K.B., M.A., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, gittikleri ortak arkadaşlarının asker eğlencesinde tartıştı.

Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan iki grup, bir süre sonra yolda tekrar karşılaştı.

Saldırdılar

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.K.B., M.A., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, Ramazan Çubuk’a saldırıp, darbetti.

Bu sırada ÖK.B., yanında bulunan bıçakla Çubuk'u her iki bacağından da yaraladı.

Kameralara yansıdı

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ramazan Çubuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Durumu iyi

Tedavisi süren Ramazan Çubuk'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)