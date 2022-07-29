Ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıllar, üreticiyi zor durumda bıraktı. Yetkililerden yardım isteyen üreticiler, zararlarının arttığını vurguladı.

Samsun’un Bafra ilçesinde, 22 mahallede 13 bin dekar alandaki ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl, üreticileri alarma geçirdi.

İlaçlama yapmalarına rağmen bir sonuç elde edemediklerini söyleyen üreticiler, kendilerine yardım edilmesini istediklerini belirtti.

"Tırtıllar gittikçe çoğalıyor"

KARADENİZ BİRLİK Vezirköprü Müdürü Fenni Çitçi, ayçiçeği ekili alanlarda inceleme yaptı.

İHA'nın haberine göre; üretici Salih Erken, “Aslında ayçiçeklerini ilaçladık ama ilaçladığımız halde yine bir sonuç alamadık. Bunun başka türlü bir denetimi varsa gelsinler, yerinde görsünler. Bu tırtılın ilacı nedir, var mı yok mu? Bunu bir şekilde imha etmek zorundayız. Yoksa bu çiçekler büyük zarar görecek, verim düşecek. Drone'la ilaç attık ama bir sonuç alamadık. Tırtıllar gittikçe çoğalıyor. İlaçlama konusunda yardım istiyoruz." dedi.

Samsun’da, ayçiçeği tarlalarında tırtıl istilası VİDEO



“Yüzde 30 kaybımız var”

Gereken yerlere müracaat ettiğini söyleyen ayçiçeği üreticisi Saffet Çetin ise, “İlçe tarım yetkilileri incelemeye geldi. 'Trakya’da görünen tırtıl değil, başka bir tırtıl' dediler. İlaçlama için yardım bekliyoruz. Ayçiçeği tarlalarının ilaçlanmasını istiyoruz. Tırtıla karşı hangi ilaçları kullanacağız, biz bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Drone'la ilaçladık hatta bal arılarına zarar vermemek için özellikle gece 24.00'ten sonra bu ilaçlamayı yaptık. Yalnız kendi halimizde bu güce yetişemeyeceğimiz için destek bekliyoruz. Şu anda yüzde 30 kaybımız var. Devletimizden ricamız ilaç ya da ilaçlama konusunda bize yardımcı olsunlar.” dedi.