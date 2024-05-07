İstanbul havalimanlarından boş dönen taksici sorunu İstanbul'da bulunan havalimanlarının kendilerine özel taksi durakları var ve uçaklardan inen yolcuları sadece bu durakların araçları taşıyabiliyor. Yolcu getiren diğer taksiler ise havalimanlarından yolcu alamadığı için geriye boş dönmek zorunda kalıyor.

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İstanbul'daki havalimanlarının kendi özel taksi kooperatifleri var.

Bu işletmede çalışan araçlar, havalimanında inen yolcuları sırasıyla alarak müşterileri istedikleri istikamete götürüyor.

Bu taksilerin uyguladığı tarife ve çalışma biçimi, tüm şehirde diğer taksilerde uygulananlarla aynı.

Şehir içinden İstanbul havalimanlarına yolcu götüren taksiler boş dönüyor

Ancak şehir içinde çalışan diğer taksiler, İstanbul Havalimanı ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu götürdüklerinde bu noktadan müşteri alamayarak, geriye boş dönmek zorunda kalıyor.

Şehir içinden İstanbul'daki havalimanlarına giden taksilerin yolcu alamayarak geriye boş dönmeleri konusu, zaman zaman gündeme geliyor.

Havalimanlarından boş dönen taksilerin zararı

Şehrin çeperlerinde yapılandığı için merkezden oldukça uzak olan havalimanlarına yolcu taşıyan taksilerin geri dönerken yolcu alamamaları, bazen büyük zararlara neden olabiliyor.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı’nda İç Hatlar ve Dış Hatlar Geliş Alanları dışında, Plaza Bölümü’nde sıraya giren havalimanı taksileri yolcuları karşılıyor. Resmi taksi durakları da Gidiş Katı ve Diğer Geliş Katında bulunuyor.

İstanbul'dan Esenler Otogar'a 40 kilometre, Taksim'e 40 kilometre, Bağcılar'a 35 kilometre, Bakırköy'e 42 kilometre, Bahçelievler'e 41 kilometre, Başakşehir'e 27 kilometre, Beylikdüzü'ne 60 kilometre, Kadıköy'e 56 kilometre ve Üsküdar'a 45 kilometre uzaklık var.

İstanbul Havalimanı, şehir merkezine ortalama 35 kilometre mesafede yer alıyor.

İstanbul Havalimanı-Taksim arası: 40 kilometre

İstanbul Havalimanı, Arnavutköy semtinde, Taksim bölgesine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu güzergahta yolculuk 53 dakika sürüyor ve köprü ile otoyol ücretleri hariç sarı renkle araçlarda taksimetre 1.239,34 TL yazıyor.

İstanbul Havalimanı-Üsküdar arası: 45 kilometre

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na giden bir taksi, 45 kilometrelik yol katetmiş oluyor. Bu taksinin geriye boş dönmesi ise 45 kilometrelik bir süre ve yakıt kaybına denk geliyor.

Bu güzergahta yolculuk yaklaşık 60 dakika sürüyor ve sarı renkle araçlarda taksimetre yaklaşık 1.389,04 TL yazıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik ilçesinin Kurtköy Mahallesi'nde yer alıyor. Havalimanı, Pendik ilçesine 12 kilometre uzaklıkta Kadıköy'e ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Taksim'e 44 kilometre ve Gebze'ye ise 26 kilometre uzaklıkta.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e: 40 kilometre

Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu götüren bir taksinin, havalimanında yolcu alamadığı için geriye dönerken 40 kilometre boyunca yakıt kullandığı hesaplanabilir.

Bu güzergahta yolculuk yaklaşık 53 dakika sürüyor ve sarı renkle araçlarda taksimetre yaklaşık 1.239,34 TL yazıyor.