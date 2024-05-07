Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ele geçirilenler
Süleymanpaşa ilçesinde 2 araç ve Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde 4 ikamette yapılan uyuşturucu operasyonunda; 2 kilo 910 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.691 adet ecza hap, 775 gram sentetik kannobinod üretiminde kullanılan A-M Kimyasal Sıvı ve Aseton Maddesi, 4,6 gram metamfetamin, 3 adet Lyrica ibareli sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 5655 lira, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Tuvaletin deliğinden uyuşturucu çıktı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 4 adreste arama gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu maddelerin tuvaletin deliğine saklandığı görüldü
6 kişi tutuklandı
Operasyon gözaltına alınan V.İ, T.Ç, B.N, A.C, A.K ve G.T isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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