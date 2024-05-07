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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Yasaklı madde tuvaletten çıktı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: Yasaklı madde tuvaletten çıktı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken yakalanan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.