Samsun'da barajların doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı

İHA

Samsun'da şubat ayı boyunca etkili olan kar yağışı ve ardından gelen ilkbahar yağmurları, yeşil örtü ve su kaynaklarını olumlu etkiledi.

Bu yağışların ardından barajlarda da doluluk oranı en üst seviyeyi gördü.

Samsun’un içme suyunun temin edildiği Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine çıktı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Geçen yıl aynı dönemde yüzde 52,40 seviyesinde olan baraj, bu yıl kış ve bahar yağışları sayesinde tamamen doldu.

Türkiye’nin önemli akarsularından Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinin beslediği diğer barajlarda da su seviyelerinde ciddi artış gözlendi.

KENTTEKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Samsun’daki barajların aktif doluluk oranları şöyle:

"Hasan Uğurlu Barajı yüzde 65,10, Suat Uğurlu Barajı yüzde 17,40, Derinöz Barajı yüzde 20,30, Altınkaya Barajı yüzde 61,60, Derbent Barajı yüzde 90,50, 19 Mayıs Barajı yüzde 68,30, Vezirköprü Barajı yüzde 42,60, Dereköy Barajı yüzde 66,60, Duruçay Barajı yüzde 85,50, Çakmak Barajı yüzde 100 ve Ladik Gölü yüzde 37,90".

7 NİSAN 2024 DOLULUK ORANLARI

7 Nisan 2024 tarihinde ise Hasan Uğurlu Barajı’nda yüzde 58,10, Suat Uğurlu Barajı'nda yüzde 32,20, Çakmak Barajı’nda yüzde 52,40, Derinöz Barajı’nda yüzde 52,60, Altınkaya Barajı’nda yüzde 72,70, Derbent Barajı’nda yüzde 75,40, 19 Mayıs Barajı’nda 71,40, Vezirköprü Barajı’nda yüzde 63,20, Dereköy Barajı’nda yüzde 69,10, Duruçay Barajı’nda yüzde 92,60, Ladik Gölü’nde ise yüzde 60,10 doluluk oranı ölçülmüştü.