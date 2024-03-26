Samsun'da bir kişi tartıştığı market müdürünü bıçakladı Samsun'da tartıştığı şahıs tarafından bacağından bıçaklanan market müdürü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Samsun'un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi'nde eski kız arkadaşının çalıştığı markete gelen A.S., eski kız arkadaşı ile tartışma yaşadı.

Market müdürü K.K., "Burada tartışmayın, dışarıda konuşalım" diyerek A.S.'yi marketten çıkardı.

Bacağından bıçakladı

A.S. ile mağaza müdürü arasında yaşanan tartışma sonucunda A.S., market müdürünü bacağından bıçakladı.

Yaralanan K.K., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teslim oldu

Olay yerinden ayrılan A.S. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)