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    Samsun'da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı

    Fırın çalışanı, bisikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp 30 metre fırlatması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:08
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    Samsun'da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı

    Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, bisikleti ile çalıştığı fırına giden 28 yaşındaki Emrah Sezmiş'e çarptı.

    Aracın yaklaşık 30 metre üzerinde taşıyıp bisikleti ile birlikte yol kenarına attığı Emrah Semiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yapan araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Araç sürücünün kimlik tespitine çalışılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Kazada ölen bisiklet sürücüsü Emrah Sezmiş'in cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Jandarma kaza yapan araçta incelemelerde bulundu.

    Başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Samsun'da bisikletiyle işe giden şahsa otomobil çarptı VİDEO

    Samsun da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı #1

    Samsun da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı #2

    Samsun da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı #3

    Samsun da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı #4

    Samsun da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı #5

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