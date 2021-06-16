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Samsun'da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı
- İHA
- 16.06.2021 - 08:33
- Güncelleme : 16.06.2021 - 09:08
Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, bisikleti ile çalıştığı fırına giden 28 yaşındaki Emrah Sezmiş'e çarptı.
Aracın yaklaşık 30 metre üzerinde taşıyıp bisikleti ile birlikte yol kenarına attığı Emrah Semiz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza yapan araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Araç sürücünün kimlik tespitine çalışılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazada ölen bisiklet sürücüsü Emrah Sezmiş'in cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza yapan araçta incelemelerde bulundu.
Başlatılan soruşturma devam ediyor.
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