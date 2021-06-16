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Samsun'da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı

Samsun'da bisikletiyle işe giderken otomobil çarptı

Fırın çalışanı, bisikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp 30 metre fırlatması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından görüntülendi.