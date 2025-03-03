Samsun'da evin banyosunda binlerce sentetik ecza hapı bulundu

İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda önemli bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. 25 yaşındaki K.Ö.'ye ait ikamette gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu maddeler ve silah bulundu.

EBEVEYN BANYASOUNDA 5 BİNE YAKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin detaylı incelemesi sonucunda ebeveyn banyosunda bir kutu içerisine gizlenmiş halde tam 4 bin 816 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli K.Ö., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtirken, operasyonun uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.