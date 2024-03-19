Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde, Irak uyruklu 45 yaşındaki Ahmed H.T.T. kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca hırsızlık yaptı.
H.T.T., 100 bin lira mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı.
Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı.
Ev sahibi, 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.
Yakalanıp tutuklandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan Ahmet H.T.T.'nin gerçekleştirildiğini tespit etti.
Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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