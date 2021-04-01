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- Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı
Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan kişiye ceza kesildi.
- DHA
- 01.04.2021 - 11:58
- Güncelleme : 01.04.2021 - 12:03
Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.
4 haftadır virüslü kişi sayısında zirvede olan şehirde Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen Kavşağı'nda araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı.
YURDA YERLEŞTİRİLDİ, CEZA KESİLDİ
Samsun-Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.’yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.