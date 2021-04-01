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Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan kişiye ceza kesildi.