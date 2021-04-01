Euro
9.6409
-0.29%
Dolar
8.1839
-0.68%
Altın
451.03
-0.29%
Borsa
1.414
1.61%
Bitcoin
484.301
1.30%
EXEN Coin
20.12
-3.68%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

    Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, yolcu otobüsünde yakalanan kişiye ceza kesildi.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı

    Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 586.84 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

    4 haftadır virüslü kişi sayısında zirvede olan şehirde Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikmen Kavşağı'nda araçları tek tek durdurup, HES kodu denetimi yaptı.

    YURDA YERLEŞTİRİLDİ, CEZA KESİLDİ

    Samsun-Sinop arasında sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde Y.Y, riskli çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri, Y.Y.’yi, Münevver Ayaşlı Kız Yurdu’na yerleştirirken, şahsa ayrıca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

    Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı #1

    Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı #2

    Samsun’da karantinayı ihlal etti, yolcu otobüsünde yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir