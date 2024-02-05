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Samsun'da korkunç olay: Silahla oynarken arkadaşını başından vurdu

Samsun'da korkunç olay: Silahla oynarken arkadaşını başından vurdu 23 yaşındaki adamın oynağı silah bir anda ateş alınca kurşun arkadaşının kafasına isabet etti. Yaşanan olayda genç ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olaya tanık olan 4 kişiyi gözaltına aldı.