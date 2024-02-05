Samsun'da korkunç olay: Silahla oynarken arkadaşını başından vurdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, dün akşam sularında korkunç bir olay yaşandı.
Boş bir dükkanda Musap Ş., Kürşat A., Emir E., Sudenur K. ve Birkan Ç. içki içmeye başladı.
Silahıyla oynarken ateş aldı
Sohbet ettikleri sırada Birkan Ç.'nin elinde oynağı silah bir anda ateş aldı.
Kurşun, karşısında oturan Musap Ç.'nin başına isabet etti.
Kurşun burnundan girdi ensesinden çıktı
Musap Ç.'nin burnunda girip ensesinden çıkan kurşun ağır yaralanmasına sebep oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından civardaki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
4 şüpheli gözaltına alındı
Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin başlattığı çalışmada olay yerinde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış