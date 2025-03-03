Samsun'da motosikletli genci bıçaklayan zanlı tutuklandı

İHA

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde önceki gün D.U., motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti.

Benzin alan 25 yaşındaki genç, motosikleti ile akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırganlar kaçarken belinden bıçaklanan D.U., ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir ay sonra düğünü olacağı öğrenilen D.U., motosikletine benzin alıp giderken akaryakıt istasyonunda tanımadığı bir kişinin kolunu tuttuğunu ve diğerinin de bıçakladığını söyledi.

TUTUKLANDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.E. (22) ve A.S.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.

Küfürleşme yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili emniyetteki sorguları tamamlanan M.E. ve A.S., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.