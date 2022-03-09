Euro
16.01
1.32%
Dolar
14.64
1.33%
Altın
963.44
0.99%
Borsa
2043
1.57%
Bitcoin
608.363
7.97%
BTXN Coin
38.13
-0.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Samsun’da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

    Karlı yolda kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü takla attı. Kazada 1 öğrenci öldü, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

    Samsun’un Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'ndeki Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sabah saatlerinde sürücüsünün karlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

    Kazada, 1 öğrenci hayatını kaybetti, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

    Samsun’da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı #1

    VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

    Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı belirtilerek, “Kaza sonucu 1 öğrencimiz hayatını kaybetmiş, 6’sı öğrenci ve 1’i servis sürücüsü olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğrencilerimize ve servis şoförüne acil şifalar diler, hayatını kaybeden öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

    Samsun’da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı #2

    Samsun’da öğrenci servisi takla attı: 1 ölü, 7 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı
    Dünya

    Ukrayna’da, Sumy’ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi
    Gündem

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi

    Görüş Bildir