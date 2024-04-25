Kocaeli'de park halindeki tıra çarpınca 2.39 promil alkollü olduğu ortaya çıktı Kartepe ilçesine Ukrayna'dan tırla gelen yabancı uyruklu sürücü, park halindeki başka tıra çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü 2.39 promil alkollü çıktı.

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Beşinci Sokak’ta yabancı uyruklu sürücü S.K., tırıyla seyir halindeyken park halindeki tıra yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle iki tırda da hasar meydana geldi.

Ekipler sevk edildi

Kazada yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ukrayna uyruklu sürücü S.K’ye alkol testi yaptı.

Ceza kesildi

Yapılan teste sürücü alkollü çıkarken S.K'ye 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Tutulan tutanak sonrasında tır, gümrük otoparkına çekildi.

"Çarpmanın şiddetiyle araçlar sallandı"

Kazayı gören Mustafa Tezmen, “Seyir halindeki tır duran araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar sallandı. Kapıda menteşelerde hasar meydana geldi.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)