Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeli Sevda Aktolga’yı gören gözlerine inanamadı! Yıllar çok acımasız… Yeşilçam’ın unutulmaz yapıtları arasında olan Şaban Oğlu Şaban ile hafızalara kazınan birçok değerli oyuncunun şimdiki halleri oldukça merak ediliyor. Bu efsane yapıtta paylaşılmaz güzel Selma’ya hayat veren Sevda Aktolga bakın yıllar içinde nasıl değişmiş. İşte, Sevda Aktolga’nın son hali…

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Birçok unutulmaz Yeşilçam yapıtı gibi usta isimlerin bir araya geldiği Şaban Oğlu Şaban hala izlenildiğinde ilk izleniyormuş gibi eğlendirir.

İzleyenleri kahkahaya boğan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta isimlerin başrollerini üstlendiği bu film birçok unutulmaz karaktere hayat veren oyuncularla doludur.

Şaban Oğlu Şaban’nın paylaşılmaz güzeli olan Selma karakterine hayat veren Sevda Aktolga’da bu unutulmayan isimler arasındadır. Şaban Oğlu Şaban’ın yanı sıra Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Gülen Gözler gibi Yeşilçam da oldukça başarılı olan filmlerde de yer almıştır.

Şaban Oğlu Şaban’da paylaşılamayan güzel Selma’sı ile hafızlara kazınan Sevda Aktolga yıllar içinde o kadar değişmiş ki görenler gözlerine inanamadı.

Şimdilerde 64 yaşında olan Sevda Aktolga’nın şimdiki halleri ile sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Görenler geçen bunca yılın Aktolga’ya acımasız davranmış dedirtti.

İşte, Sevda Aktolga’nın son hali…