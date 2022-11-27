Çarşamba'da beden eğitimi öğretmeni Murat Atay, okul bahçesinde öğrencisinin babası Ferhat Ç. ile ağabeyi E.Ç.’nin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, B.Ç. adlı öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okul çıkışı eve gidip ailesine, beden dersi öğretmeni Murat Atay'ın kendisine tokat attığını söyledi.

Bir gün sonra sabah okula diğer oğlu 17 yaşındaki E.Ç. ile gelen 43 yaşındaki Ferhat Ç., bahçede karşılaştığı öğretmen Murat Atay’a yumrukla saldırdı.

Darp raporu aldı

Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu, okuldan ayrıldı.

Hastaneye giden öğretmen Murat Atay, darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Ferhat Ç. ve oğlu E.Ç., gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Samsun'da okulda öğretmene saldırı anı ViDEO

"Ben öğrenciye el kaldırmam"

25 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olay yaşadığını DHA'ya anlatan öğretmen Murat Atay, “Biz elbette olayın ardından şikayetimizi gerekli mercilere yaptık. Bundan sonrası adli bir süreç. Ben asla hiçbir öğrenciye el kaldırmam. O kadar öğrencinin gözü önünde bunların yaşanması hiç yakışır bir olay değil. Binlerce öğrenci yetiştirdim; yetiştirmeye de devam edeceğim. Allah hiçbir eğitimciye böyle olay yaşatmasın. Okula gidip, eğitim vermeye, yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğim.” dedi.













