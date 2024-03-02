Samsun'da Orhan Gencebay’a benzeyen Müslüm'den yolcularına nostaljik yolculuk Samsun’da Orhan Gencebay’a benzerliği ile dikkat çeken minibüs şoförü Müslüm, aracının her köşesini kapladığı sanatçının fotoğrafları, afişleri, plakları ve kasetleri ile yolcularına nostaljik anlar yaşatıyor.

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İHA

24 yıldır Samsun’da minibüs şoförlüğü yapan, babasının Müslüm Gürses hayranı olduğu için Müslüm ismini verdiği 42 yaşındaki Müslüm Keküllüoğlu, Orhan Gencebay olan tutkusundan dolayı minibüsün her yerini Orhan Gencebay fotoğrafları, afişleri, plakları ve kasetleri ile kapladı.

Kendi ismi Müslüm, oğlunun adı Orhan...

Aynı zamanda Orhan Gencebay’a benzerliği ile dikkat çeken Müslüm Keküllüoğlu, 2 oğlunun birinin ismini Orhan, diğerinin ismini ise Orhan Gencebay'ın oğlunun ismi olan Altan koydu.

Yolcu taşıdığı 2 minibüsünün içini de Orhan Gencebay ile kaplayan Keküllüoğlu, 90'lı yıllara özlem duyduğunu ve o yıllarda yeniden yaşamak istediğini söyledi.

"Ben eski yıllardan hala çıkamadım"

Samsunlu Orhan Gencebay’a olan sevgisini anlatan Müslüm Keküllüoğlu, “Orhan Gencebay’ın hayranıyım ve kendisini çok seviyorum. Bu sevgi 90’lı yıllardan geliyor. 90’lı yıllarda muavinlik yapıyordum. O yıllarda Orhan Gencebay, Müslüm Gürses kasetlerini alıyorduk. Benim babam Müslüm Gürses hayranıydı ve ismim bundan dolayı Müslüm. Benim oğlumun ismi de Orhan’dır. Orhan Gencebay’ı sevdiğim için arabamın içi de hep Orhan Gencebay’dır. Ben eski yıllardan hala çıkamadım. Seviyorum o yılları. O yıllarda yeniden yaşamak isterdim. O zamanlar sevgi, saygı dürüstlük her şey vardı. Şimdi pek göremiyorum. Arabama binen yolcularda ‘gençliğimizi hatırladık’ gibi güzel şeyler söylüyorlar.

"2016 yılında Orhan Gencebay’ın yanına gittim, bizi misafir etti"

Arabalarda plaklar, kasetler, fotoğraflar var. Arabanın içerisinde videosunu çekmek isteyenler var. Orhan Gencebay’a olan sevgimi Allah biliyor, kullar da bilsin. Herkes bu arabaları 'Orhan Gencebay arabası' olarak bilir. Kimisi bana Müslüm demez, hep Orhan der. 2016 yılında Orhan Gencebay’ın yanına gittim. Bizi misafir etti ve güzel bir babalık yaptı. Çocuklarımın bir tanesi Orhan, diğerine ise Orhan Gencebay’ın oğlunun da ismi olan Altan ismini verdim. Orhan babayı duyunca gururlanıyoruz, onurlanıyoruz. Bizim memleketimizden çıkmış değerli bir sanatçıdır” dedi.

Bazı yolcular ise minibüste çalan Orhan Gencebay'ın şarkılarına eşlik ederek yolculuk yapıyor.

Minibüsün içinin çok hoş olduğu ifade eden yolcular, nostaljik bir yolculuk yaptıklarını ve çok keyif aldıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)