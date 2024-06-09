İHA
Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Olcay Y. (22) idaresindeki motosiklet, kavşakta Mehmet S. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü havada metrelerce savrulup yere düşerek ağır yaralandı.
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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