Samsun'da para karşılığı otomobil kurşunladı: Şüpheli tutuklandı

Samsun'un Güzelyalı Mahallesi 3014’üncü Sokak’ta çarşamba günü, saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Hakkı Kerem Topal, husumetlisi V.Y.’ye ait otomobile tabancayla ateş açıp, kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemede, otomobilin arka camına ve tamponuna kurşun isabet ettiği belirlendi.

TABANCAYI V.Y.'NİN BAŞINA DAYADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüpheli kaçarken polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Topal’ın üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ve 4 mermi ele geçirildi.

İncelemelerde bazı tanıkların da şüphelinin otomobile ateş ettikten sonra tabancayı V.Y.’nin başına dayadığını, tabancanın tutukluk yaptığını öne sürdüğü belirtildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Hakkı Kerem Topal ise ifadesinde, olayı 190 bin lira karşılığında yaptığını söyledi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Topal, çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın devamında ekipler, azmettiriciyle şüpheli arasında telefon ile aracılık yaptığı tespit edilen S.N.Ş.'yi de gözaltına aldı.

Azmettiricinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.