Suudi Arabistan: İran yanlış hesap yapıyor

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

"İRAN YANLIŞ HESAP YAPIYOR"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor" dedi.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan saldırıları ve iyi komşuluk ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle güvenin çöktüğünü vurgulayan Bin Ferhan, Tahran yönetimini hedeflerine ulaşmak için 'şantaj politikası' izlemekle suçladı.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin İran saldırılarına karşı koordinasyon içinde olduğunu belirterek önceliklerinin 'saldırıların durması' olduğunun altını çizen Bin Ferhan, "Bu saldırıları durdurmak için siyasi, ekonomik ve diplomatik tüm imkanlarımızı kullanacağız" ifadesini kullandı.