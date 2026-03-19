CHP'nin Saraçhane'deki mitinginde taşkınlık: 35 gözaltı

CHP'nin Saraçhane'de düzenlenen mitinginin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir grup taşkınlık çıkardı.
Polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istedi.
35 GÖZALTI
Polis ekipleri yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere taşkınlık çıkarmayı sürdürmeleri üzerine müdahale etti.
Olaylarda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
