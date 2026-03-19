ABD: İran’da 7 bin 800'ü aşkın hedef vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yürütülen Destansı Öfke Operasyonu ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye kadar 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu bildirildi.

"120'DEN FAZLA GEMİYE ZARAR VERİLDİ"

ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 binin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken İran donanmasına ait 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.

Operasyonda aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri varlığın kullanıldığı kaydedildi.