ABD: İran’da 7 bin 800'ü aşkın hedef vuruldu

ABD ordusundan yapılan açıklamada Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran’da 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu ve 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği ifade edildi.
ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yürütülen Destansı Öfke Operasyonu ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye kadar 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu bildirildi.
"120'DEN FAZLA GEMİYE ZARAR VERİLDİ"
ABD Hava Kuvvetleri'nin 8 binin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken İran donanmasına ait 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.
Operasyonda aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri varlığın kullanıldığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)