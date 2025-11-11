Samsun'da sevgilisini bıçaklayıp serbest kalan taksici 'parmakla tehdit'ten gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrenci servisi şoförü Ö.A. adlı kadın ile sevgilisi olan taksi şoförü S.Ö. arasında 'kıskançlık' yüzünden kavga çıktı.

Taksi şoförü S.Ö., Ö.A.'yı bıçakla baldırından yaraladı.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan S.Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ"

Ancak Ö.A. adlı kadın, dün Samsun Adliyesi'ne giderek kendisini takip eden S.Ö.'nün parmak sallayarak tehdit ettiğini ileri sürerek yeniden şikayetçi oldu.

Taksici S.Ö., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.