Samsun’da silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1'i polis, 3'i bekçi 4 kişi yaralandı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı taraftan F.K.(40) ile kardeşi E.K.(28) yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Kıcır kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan F.K. ve E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

HASTANEDE DE KAVGA ÇIKTI: 1 POLİS 2 BEKÇİ YARALANDI

Ölen Muhammet Kıcır’ın yakınları Gazi Devlet hastanesine taşkınlık yapınca hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis taşkınlık yapanlara müdahale edince 1’i polis 2 bekçi yaralandılar.

YARALILARIN OLDUĞU HASTANEDE ARBEDE

Bu sırada ölen gencin yakınları bu kez yaralıların bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Hastane gönünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini ikazlarına uymayan grup arasında arbede yaşandı. Burada da 1 bekçi ile 1 ölen gencin yakını arbede sırasında yaralandılar.

POLİS YARALILARI GİZLİCE KAÇIRDI

Polis silahlı saldırıda yaralanan kardeşleri hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyede gizlice kaçırdı. Morgun yanından polis aracına bindirilen F.K. ve E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.