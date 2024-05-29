Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi can verdi Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneden dışarı çıkan Selçuk Kurt (35), aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken sol koltuk altı ve sağ omzundan vurularak ağır yaralanan 2 çocuk babası Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Selçuk Kurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırgan aranıyor

Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)