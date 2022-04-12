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    Samsun'da su dolu eski buzdolabının içine düşen bebek boğularak can verdi

    Vezirköprü ilçesinde hayvanların içmesi için eski buzdolabının içine su dolduruldu. Buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk ise suda boğulup hayatını kaybetti.
    • 12.04.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:22
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    Samsun'da su dolu eski buzdolabının içine düşen bebek boğularak can verdi

    Samsun'da dikkatsizlik minik çocuğun canına mal oldu.

    Vezirköprü ilçesi Alanşeyhi Mahallesi üzerinde yaşayan aile, büyükbaş hayvanlarının su içmesi için eski buzdolabını kullanmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre, ailenin 3 yaşındaki oğlu Selehattin Topbul, hayvanların su içtiği kapağı olmayan buzdolabına düştü.

    Minik Selehattin boğuldu

    Düşmenin etkisiyle bedenini kurtaracak kuvveti olmayan 3 yaşındaki küçük çocuk, boğuldu.

    Samsun da su dolu eski buzdolabının içine düşen bebek boğularak can verdi #1

    Yakınları cesedini fark etti

    Olay anında can veren bebeğin cesedi ise, yakınları tarafından eski buzdolabının içinde bulundu.

    Yaşanan korkunç olayla ilgili jandarma ekiplerine ihbar verilirken, soruşturma başlatıldı.


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