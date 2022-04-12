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- Samsun'da su dolu eski buzdolabının içine düşen bebek boğularak can verdi
Samsun'da su dolu eski buzdolabının içine düşen bebek boğularak can verdi
Vezirköprü ilçesinde hayvanların içmesi için eski buzdolabının içine su dolduruldu. Buzdolabının içine düşen 3 yaşındaki çocuk ise suda boğulup hayatını kaybetti.
- 12.04.2022 - 12:07
- Güncelleme : 12.04.2022 - 12:22
Samsun'da dikkatsizlik minik çocuğun canına mal oldu.
Vezirköprü ilçesi Alanşeyhi Mahallesi üzerinde yaşayan aile, büyükbaş hayvanlarının su içmesi için eski buzdolabını kullanmaya başladı.
İHA'nın haberine göre, ailenin 3 yaşındaki oğlu Selehattin Topbul, hayvanların su içtiği kapağı olmayan buzdolabına düştü.
Minik Selehattin boğuldu
Düşmenin etkisiyle bedenini kurtaracak kuvveti olmayan 3 yaşındaki küçük çocuk, boğuldu.
Yakınları cesedini fark etti
Olay anında can veren bebeğin cesedi ise, yakınları tarafından eski buzdolabının içinde bulundu.
Yaşanan korkunç olayla ilgili jandarma ekiplerine ihbar verilirken, soruşturma başlatıldı.