Samsun'da taksi şoförünün manevrası felaketi önledi: O anlar araç içi kamerasında

Samsun'a cenaze için gelen biri çocuk, biri ise hamile kadın olmak üzere 12 kişilik gurbetçi aile, Canik ilçesindeki alışveriş merkezinden çıkıp, Çarşamba ilçesindeki evlerine gitmek için taksi durağına gitti.

Aile, 3 taksi ile yola çıktı.

TAKSİCİNİN MANEVRASI KAZAYI ÖNLEDİ

Tolga Erbay'ın kullandığı taksinin önüne, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu yolunda ilerlerken kamyonet çıktı.

Erbay, manevralar yapıp, el frenini çekip indirerek kamyonete çarpmaktan kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Metrelerce savrulan takside yaralanan olmadı.

Kamyonet sürücüsü ise kaçtı.

O anlar, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI KESİLDİ

Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücünün K.Ş. olduğunu tespit etti.

Sürücü K.Ş.'ye, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'sola dönüş kurallarına riayet etmemek' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

"3 SANİYELİK BİR OLAYDI"

Taksi şoförü Tolga Erbay, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Arabada hamile bir bayan vardı, cenazeye geldiklerini söylediler. O anda benim dikkatimi çeken başka bir araba vardı. Ben dikiz aynasından arkamdaki arabayı takip ediyordum. Ben de arkadan dikiz aynasından onu kontrol ederken saliseyle bayan 'Ağabey ağabey' deyince direkt yola konsantre oldum.



3 saniyelik bir olaydı, aniden çıktı önümüze. Arabamı sağ tarafa atmaya çalıştım. Bariyerlere çok yaklaştım. El frenini sürekli kaldırıp indirerek kontrol altında tutmaya çalıştım. Bir elim de direksiyondaydı. Arkamdaki Rüya abi de dörtlülerini yakarak arkamdan araba çarpmasını engelledi.

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ HAYATTAYIZ"

26 senedir aktif araç kullandığını söyleyen Erbay, şunları söyledi: