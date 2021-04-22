Samsun'da toplu iftar: 17 kişiye ceza kesildi

Gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, eve yaptığı baskında 17 kişiyi yakaladı. Ekipler, 17 kişiye toplamda 14 bin 620 TL ceza kesti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hızla artan vaka sayısı baz alındığında ilk 5 il arasında yer alan Samsun’da yine tedbirlere uymayanlar var…

Özellikle kısmi kapanmayla biraz olsun salgının seyrinin değiştirilebileceği yönünde umutlar artarken, denetimlerin de arttığı şehirde jandarma ekiplerine bir ihbar geldi.

JANDARMA EVE BASKIN YAPTI

Salıpazarı ilçesinden gelen ihbarı değerlendiren jandarma, belirlenen adresteki eve baskın yaptı. Evde, iftar için il dışından gelenlerin de olduğu 17 kişinin bulunduğu belirlendi.

14 BİN 620 TL PARA CEZASI

Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 14 bin 620 TL ceza kesti.