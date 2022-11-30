Samsun’da Türkmenistanlı öğrencinin cesedi bulundu, sevgilisi tutuklandı

21 yaşındaki Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Öğrencinin kendisinden 18 yaş büyük sevgilisi tutuklandı. Şüpheli, suçlamaları reddetti.

Samsun’un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde oto bakım servisi yapan iş yerinden 26 Kasım'da tek el silah sesi duyanlar, polise haber verdi.

İhbarla adrese giden ekipler, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova'nın (21) cesediyle karşılaştı.

Sevgilisi gözaltına alındı

Yanında tabanca bulunan ve başında tek kurşun girişi olduğunu tespit edilen Muhammedova'nın cenazesi, otopsisi sonrası Ankara'da toprağa verildi.

İnceleme başlatan polis, Muhammedova'nın ölümü ile ilgili 39 yaşındaki sevgilisi Kenan Pala'yı 'cinayet şüphelisi' olarak gözaltına aldı.

Suçlamaları reddetti

Pala, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Aynı zamanda iş yeri sahibi olan Pala, Muhammedova'nın psikolojik sorunları olduğunu ve intihar etmiş olabileceğini öne sürdü.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pala, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.