Samsun'da yol kenarına yüzlerce karpuz atıldı Karpuzun kilosunun 10 liradan satıldığı Samsun'da, yol kenarına atılmış yüzlerce karpuz görüntülendi.

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İHA

Son yıllarda artan sağa sola atılan meyve sebze görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Samsun'da marketlerde en ucuz karpuzun kilosu 10 liraya satılırken, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yol kenarına atılmış çok sayıda karpuz bulundu.

Fiyat şişirmek için mi yapıldı

Çoğu parçalanmış halde olan bu karpuzların kimler tarafından ve ne amaçla atıldığı ise görenler tarafından merak konusu oldu.

Bu şaşırtıcı manzara, bölge sakinleri ve yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar, daha önce soğan ve patateste yapıldığı gibi, karpuz piyasasını şişirmek için böyle bir yola başvurulmuş olabileceğini iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)