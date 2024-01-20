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Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi Samsun'da yolcu otobüsündeki valizler içerisinde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.