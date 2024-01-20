Samsun'da yolcu otobüsünde 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi

İHA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda yakaladı.
Valizlerden 34 bin 650 adet sentetik ecza çıktı
Gözaltına alınan şahısların yolcu otobüsündeki valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış