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Samsun'da yolda kamyonet terörü
- İHA
- 24.11.2021 - 09:40
- Güncelleme : 24.11.2021 - 09:56
Samsun Üniversitesi 19 Mayıs ilçesi Ballıca Kampüsü’nden aldığı öğrencileri şehir merkezine getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samulaş’a ait ring otobüsü ile bir kamyonet, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu karşısındaki polis noktasında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle yol verme tartışması yaşadı.
AYNASI ZARAR GÖRDÜ
Aracının aynasının zarar gördüğünü iddia eden kamyonet sürücüsü, yoluna devam eden otobüsün defalarca önünü kesmeye kalkıştı.
OTOBÜSÜN YOLUNU KESTİ
Takibe aldığı otobüsün önüne geçip defalarca durdurmaya çalışan sürücü 10’larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı.
Otobüs şoförü ise, kamyonet sürücüsüne aldırmadan yoluna devam etti.
Samsun'da yolda kamyonet terörü ViDEO
TARTIŞMA ÇIKTI
Hırsını alamayan kamyonet sürücüsü kovalamacayı Ondokuz Mayıs Üniversite Kurupelit Kampüsü girişindeki Batı Garajı’na kadar sürdürdü.
Burada araçlardan inen otobüs şoförü ile kamyonet sürücüsü tartıştı.
"BU KADAR ADAM VAR SEN KİME SALDIRIYORSUN"
Otobüste bulunan öğrenciler, "Sen bizim canımıza ne kastediyorsun" diyerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Öğrenciler, "Bu kadar adam var. Sen kime saldırıyorsun" diyerek otobüs şoförüne sahip çıktı.
Şoförün darp edilmesi girişimini yolcular önledi.
Olay anları öğrenciler tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi.