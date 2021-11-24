Samsun'da yolda kamyonet terörü

Aynasının kırıldığını iddia eden kamyonet sürücüsü, içinde öğrencilerin bulunduğu ring otobüsünün defalarca yolunu kesip, sürücüyü dövmeye kalkıştı.

Samsun Üniversitesi 19 Mayıs ilçesi Ballıca Kampüsü’nden aldığı öğrencileri şehir merkezine getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samulaş’a ait ring otobüsü ile bir kamyonet, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu karşısındaki polis noktasında yolun tek şeride düşmesi nedeniyle yol verme tartışması yaşadı.

AYNASI ZARAR GÖRDÜ

Aracının aynasının zarar gördüğünü iddia eden kamyonet sürücüsü, yoluna devam eden otobüsün defalarca önünü kesmeye kalkıştı.

OTOBÜSÜN YOLUNU KESTİ

Takibe aldığı otobüsün önüne geçip defalarca durdurmaya çalışan sürücü 10’larca öğrencinin hayatını tehlikeye attı.

Otobüs şoförü ise, kamyonet sürücüsüne aldırmadan yoluna devam etti.

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TARTIŞMA ÇIKTI

Hırsını alamayan kamyonet sürücüsü kovalamacayı Ondokuz Mayıs Üniversite Kurupelit Kampüsü girişindeki Batı Garajı’na kadar sürdürdü.



Burada araçlardan inen otobüs şoförü ile kamyonet sürücüsü tartıştı.

"BU KADAR ADAM VAR SEN KİME SALDIRIYORSUN"

Otobüste bulunan öğrenciler, "Sen bizim canımıza ne kastediyorsun" diyerek kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Öğrenciler, "Bu kadar adam var. Sen kime saldırıyorsun" diyerek otobüs şoförüne sahip çıktı.

Şoförün darp edilmesi girişimini yolcular önledi.

Olay anları öğrenciler tarafından cep telefonları kameraları ile kaydedildi.

















