Samsun'da zincirleme kaza: 1'i polis 3 yaralı 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

İHA

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Viyadüğü'nde, Ümit Y. idaresindeki pancar küspesi yüklü 05 LB 317 plakalı tır, önünde seyreden polis memuru Serdar Köktaş yönetimindeki 06 DLH 130 plakalı otomobile çarpıp sürükledi.

Tırın sürüklediği otomobil önündeki Tuna Çevik'in kullandığı 38 FB 238 plakalı otomobile, 38 plakalı otomobil de önündeki Şerif Ölmez'in kullandığı 55 JY 284 plakalı araca arkadan çarptı.

1'i polis 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Serdar Köktaş, Tuna Çelik ve Meryem Uluca yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)