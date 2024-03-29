Sanatçı Kadir İnanır'dan iyi haber var! Yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarılacak Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır'ın bilincinin açık olduğu ve konuşmaya başladığı açıklandı.

AA

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Kadir İnanır'ın tedavisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İnanır'ın, rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"Bilinci açık, konuşmaya başladı"

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

"Yakın zamanda yoğun bakımdan çıkaracağız"

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde inme geçirdi.

İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tektiklerde tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açıldığı belirtildi.

Ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı.

İki gün önce uyandırılan İnanır'ın, kısa süre içerisinde taburcu olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)