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- Sancaktepe’de motosikletli sürücü yatak taşıdı
Sancaktepe’de motosikletli sürücü yatak taşıdı
Akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün yaklaşık 2 metre boyundaki yatakla yolculuk yaptığı görüldü. O anlar kayıt altına alındı.
- 29.11.2022 - 14:11
Trafik magandalarının görüntüleri sık sık medyaya yansıyor...
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.
Sancaktepe'de motosiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı.
Yatakla trafikte ilerledi
Kendi canını ve diğer araç sürüclerinin canını hiçe sayan şahıs, önüne tek kişilik yatak koyarak yolculuk yaptı.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki yatak çevredekilerin dikkatini çekti.
O anlar kamerada
O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, şahsın kask takmadığı da görüldü.
Sancaktepe’de motosikletli sürücü yatak taşıdı VİDEO