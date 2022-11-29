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Sancaktepe’de motosikletli sürücü yatak taşıdı

Sancaktepe’de motosikletli sürücü yatak taşıdı

Akşam saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün yaklaşık 2 metre boyundaki yatakla yolculuk yaptığı görüldü. O anlar kayıt altına alındı.