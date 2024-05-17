Sancaktepe'de 'ölüm çukuru'na soruşturma İstanbul Sancaktepe'de yarım kalan inşaat temelinde oluşan tehlikeli su birikintisi nedeniyle, toprak sahibi ve müteahhit hakkında "İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs'ta bazı basın ve yayın organlarında "Sancaktepe’de Ölüm Çukuru" başlığıyla yer alan haberler üzerine harekete geçti.

Akpınar Mahallesi'ndeki olay yerine giden ekipler, inşaat temelinde biriken suyun belediye ekiplerince tahliye edildiğini belirledi.

Anlaşılan müteahhit, inşaatı tamamlamadı

Yapılan araştırmalarda, toprak sahipleri N.Y. ve N.G.'nin 2021 yılında inşaat müteahhidi Y.Ç. ile anlaştıkları, ancak müteahhidin inşaatı tamamlamadığı tespit edildi.

Toprak sahipleri ve müteahhit hakkında işlem başlatıldı

Bu olayla ilgili olarak toprak sahipleri ve müteahhit hakkında, TCK 176 (İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama) suçundan adli işlem başlatıldı. Müteahhit Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)