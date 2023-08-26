Sancaktepe'de yangın! Binanın çatısı alevlere teslim oldu 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti. Yangın 1 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı.

İHA İstanbul'da yangın paniği yaşandı. Sancaktepe'de meydana gelen olayda, 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler müdahale etti Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 saat sonra kontrol altına alındı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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