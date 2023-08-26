Sancaktepe'de yangın! Binanın çatısı alevlere teslim oldu
İHA

İstanbul'da paniği yaşandı.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekipler müdahale etti

Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 saat sonra kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sancaktepe’de metruk binanın çatısı alev alev yandı #2
Sancaktepe'deki binada yangın çıktı