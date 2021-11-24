Sancaktepe’de yaşlı kadın tırın altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki kadın, tırın altında kaldı. Ayakları ezilen yaşlı kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 10.15 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Fatma Günel, seyir halinde olan Cavit Yavuz yönetimindeki 34 KL 3093 plakalı tırın altında kaldı.

Yaralı kadını görenler, yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanlar içerisinde yerde kalan yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

GERİYE EKMEĞİ İLE AYAKKABILARI KALDI

Tırın altında kalarak ayakları ezilen kadının, bir bacağının kesilme ihtimali olduğu öğrenildi.

Tır şoförü Cavit Yavuz ise polis merkezine götürüldü. Kaza yerinde yaşlı kadından geriye, eve götürmek için taşıdığı ekmekler ile ayakkabıları kaldı.

“ÇOK KAN KAYBETMİŞTİ, AYAĞI EZİLMİŞTİ”

Olayın meydana geldiği bölgede esnaf olan Hüseyin Süzme, “Saat 10.00 civarı içerideydim. Büyük bir ses geldi. Kaza sesi olduğunu anladım. Hemen dışarı çıktım. Tırın sol ön tekerinin arkasında yerde yaşlı bir kadın yatıyordu. Tabii kanlar içindeydi. Hemen ambulansı aradım. Ambulansın bir an önce olay yerine intikal etmesini sağladım. İtfaiyeyi de çağırdım. Ondan sonra ambulans da geldi. Teyzemizi alıp gitti. Çok kan kaybetmişti, ayağı ezilmişti.” dedi.