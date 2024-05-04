İsveç'te PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu ata tecavüz ederken yakalandı

Avrupa'nın steril ülkesi İsveç'i sallayan skandal...
Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, polis ekiplerince bir ata tecavüz etmeye çalışırken yakalandı.
Öner'in üç gün önce de başka bir ata tecavüz ettiği belirtildi.
Polise bıçakla saldırdı
İsveç medyasının aktardığına göre İsveç'teki terör örgütü PKK destekçisi derneklerden birinin sözde yetkililerinden olan Öner, Helsingborg'daki ahırda bir ata tecavüz etti.
Polis tarafından aranan Öner'in üç gün sonra başka bir ata ikinci kez tecavüz etmeye çalışırken ahırda suçüstü yakalandığı ifade edildi.
Gözaltına alınmaya karşı koymaya çalışan Öner, polise bıçakla saldırdı.
30 yıl ceza alması bekleniyor
Öner'in mahkemeye çıkartılması ve çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
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