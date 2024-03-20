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Şanlıurfa'da 13 ilde uyuşturucu operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 13 ilde uyuşturucu operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.