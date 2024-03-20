Şanlıurfa'da 13 ilde uyuşturucu operasyonu: 36 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanırken, uyuşturucu ticareti yapan şahıslar tek tek yakalanarak, zehrin dağıtımı engelleniyor.
Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 656 personelin katıldığı 106 ekiple 13 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
36 kişi gözaltına alındı
Toplam 36 adrese düzenlenen operasyonda 36 şahıs hakkında işlem yapılırken çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda ise 25 kilo skunk, 1 buçuk kilo esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 17 kök kenevir bitkisi, 23 adet uyuşturucu aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet tüfek kartuşu, 8 adet şarjör, 300 paket kaçak sigara, 36 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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