Şanlıurfa'da başından vurulan kadın yaşamını yitirdi
Haber Merkezi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülcan A. kurtarılamadı.

30 yaşındaki kadının bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince M.E.T. ve F.G. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor