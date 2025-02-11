Şanlıurfa'da başından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Haber Merkezi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülcan A. kurtarılamadı.
30 yaşındaki kadının bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince M.E.T. ve F.G. gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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