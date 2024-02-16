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Şanlıurfa'da bir garip kurtarma operasyonu

Şanlıurfa'da bir garip kurtarma operasyonu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde mantar toplamaya giden iki genç, şiddetli yağış sonrası derenin taşmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı. Gençler, beton dökme pompasının hortumu ile kurtarıldı.