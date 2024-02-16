İHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi kırsalında Mustafa K. ile İsmail K., Çırpı Deresi'ni aşarak dağlık alanda mantar toplamaya çıktı.
Akşam saatlerinde eve dönmek için geri gelen gençler, yağmur suları nedeniyle taşan derenin karşı tarafında mahsur kaldı.
Beton dökme pompası operatöründen yardım istendi
Yakınlarına haber veren gençler kurtarılamayınca bölgede bulunan bir beton dökme pompası operatöründen yardım istendi.
Dere kenarına getirilen beton pompasının karşıya uzatılmasıyla hortumun ucuna tek tek binen gençler, ilginç bir kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.
Kurtarılma anları böyle kaydedildi
Gençlerin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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