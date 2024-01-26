Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan 2 kardeşten biri öldü

İHA
Şanlıurfa'daki olay bir çocuğu hayattan kopardı.
Siverek ilçesinde çöken bahçe duvarın altında kalan 2 kardeş, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak molozların altından çıkartıldı.
Çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Nurullah Saray (7), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çöken duvarın altında kalan 4 yaşındaki T.S’nin ise durumunun kötü olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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