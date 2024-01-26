Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan 2 kardeşten biri öldü Siverek ilçesinde sabah saatlerinde çöken duvarın altında kalan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

İHA

Şanlıurfa'daki olay bir çocuğu hayattan kopardı.

Siverek ilçesinde çöken bahçe duvarın altında kalan 2 kardeş, çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak molozların altından çıkartıldı.

Çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Nurullah Saray (7), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çöken duvarın altında kalan 4 yaşındaki T.S’nin ise durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)