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    Şanlıurfa'da hasta yakını doktorun burnunu kırdı

    Şanlıurfa'da hastaya müdahale eden acil serviste görevli doktor, başka bir hasta yakınının saldırısına uğradı.
    • 28.11.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 23:04
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    Şanlıurfa'da hasta yakını doktorun burnunu kırdı

    Akşam saat 19.05’te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşanan olayda acil serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği, bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile ‘Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak’ şeklinde tartışma yaşadı.

    Doktorun burnu kırıldı

    Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı.

    Gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da hasta yakını doktorun burnunu kırdı #1


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