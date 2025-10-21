Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da işçi elektrik akımına kapıldı

Hilvan ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı. Şiyar Kadir Pamuk, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 15:06
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde acı kaza...

Hilvan ilçesine bağlı Arabuk kırsal mahallesinde yaşanan olayda, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 19 yaşındaki Şiyar Kadir Pamuk, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı. 

HAYATINI KAYBETTİ

Akıma kapılan Pamuk, ağır yaralandı.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

