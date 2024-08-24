DHA

Şanlıurfa’da kırsal Başmakçı Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik yapıldı.

Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine çıktı.

EKİPLERİ ENGELLEMEK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI

Trafoların sökümüne karşı çıkanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)