Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü 5 yaralı Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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İHA

Bu sabah erken saatlerde, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Aslanlı Kırsal Mahallesi yakınlarında, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 1 otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi, yolculardan bazıları çevreye savrulurken bazıları da hurdaya dönen araçlarda sıkıştı.

4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 yaşındaki T.Ç.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kazada; A.G. (22), S.Ç.K. (30), G.Ç. (1), Y.K. (65), M.G. (28) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)