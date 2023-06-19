17 yaşındaki liseli Seyithan Mahmut Eğin, arkadaşının kullandığı motosikletle okula giderken, Şanlıurfa’nın Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda ışıkta bekleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından parke taşıyla saldırıya uğradı.
Korkunç son...
Başına aldığı darbeler ile motosikletten düşüp, ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eğin, tedavi gördüğü hastanede 15 Haziran’da hayatını kaybetti.
Cinayetin görüntüsü
Liseli Seyithan Mahmut Eğin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, 25 Mayıs günü meydana gelen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde kaldırımda oturan 4 kişinin, motosikletin gelmesinin ardından Eğin'in başına parke taşıyla vurduğu anlar yer aldı.
Eğin’in yere düştüğü, saldırganların da kaçtığı görüldü.
Polis, eşkallerini belirledi
Öte yandan polisin, liseli Seyithan’ın ölümüne yol açan ve eşkali belirlenen 4 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.