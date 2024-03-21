Şanlıurfa'da miras yüzünden babasını öldürdü

AA & Ensonhaber
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Uzun Çarşı Caddesi'nde, H.Ö. (64) ile oğlu İ.H.Ö. (31) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Babasını cadde ortasında bıçakladı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.H.Ö, babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba kurtarılamadı
Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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