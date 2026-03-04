Şarkıcı Cansever için acil donör çağrısında bulunuldu

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti. Lösemi ile mücadele eden şarkıcıdan yeni haber geldi.

Sağlık durumu hakkında sık sık paylaşım yapan ve tedavisine Almanya'da devam edilen Cansever'den gelen haber sevenlerini korkuttu.

DONÖR ARANIYOR

Lösemide kritik noktaya gelen Cansever için donör arayışına başlandı. Cansever'in uygun donör bulunması halinde bu ay da nisan ayında ilik nakli olması planlanıyor.

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Cansever, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."